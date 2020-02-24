Павелко рассказал о стоимости VAR и планах относительно применения системы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Президент УАФ Андрей Павелко поделился планами относительно дальнейшего увеличения количества матчей УПЛ, на которых будет работать система VAR. Об этом он рассказал в программе "Великий футбол", передает УНН.

Так, стоимость фургона VAR - 300 тысяч евро, обучение арбитров УПЛ работе с системой стоило 1 млн евро.

"У нас есть техническая возможность пошагово добавлять в количестве матчей, на которых будет работать VAR. Сегодня возможности VAR ограничены двумя матчами тура.

Хотелось бы, чтобы ближе к баталиям за зону УЕФА, за вылет, за раздел по группам, применение VAR было на максимальном количестве матчей, которые имеют турнирное значение.

Это все - очень дорогое удовольствие. Чтобы обеспечивать работу VAR на каждом матче, нужны еще финансовые вливания. Это должно быть и участие самих клубов. Клубы должны понимать, что VAR должен быть на каждом матче.

Хотим уменьшить разговоры о предвзятости арбитров. Это мы увидим через несколько туров, когда будут приняты решения, которые, наверное, не всех устроят", - сказал Павелко.

Напомним, что в матче "Шахтер" - "Десна" впервые в истории УПЛ был отменен гол после применения VAR.

И по словам экс-арбитра ФИФА Мирослава Ступара, такое решение было абсолютно справедливо.

"...поскольку Филиппов получил выгоду от того, что Коноплянка сознательно не сыграл в мяч, и это трактуется как отскок мяча (так же как от каркаса ворот), то это положение "вне игры". Игрок, который вышел из положения "вне игры", получил выгоду, а игрок, от которого отскочил мяч, сознательно не играл в него. Это написано в Правиле 11. Этим ассистенты VAR и руководствовались", - пояснил он.