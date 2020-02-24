Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 13:58
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
4110
Версия для печати

ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 24 февраля. УНН. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, 24 февраля, российско-оккупационные войска продолжили нарушения Минских соглашений", - сказал Гуцуляк.

Как отметили в Минобороны, утром, после 6:45 по направлению от села Березовское оккупанты выпустили 8 мин калибра 120 мм по нашим позициям в районе пгт Новотошковское.

"По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев в результате прицельного вражеского обстрела нет", - добавил Гуцуляк.

Напомним, 23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.