ООС: боевики один раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 24 февраля. УНН. С начала суток боевики один раз обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, 24 февраля, российско-оккупационные войска продолжили нарушения Минских соглашений", - сказал Гуцуляк.

Как отметили в Минобороны, утром, после 6:45 по направлению от села Березовское оккупанты выпустили 8 мин калибра 120 мм по нашим позициям в районе пгт Новотошковское.

"По имеющейся информации боевых потерь среди наших героев в результате прицельного вражеского обстрела нет", - добавил Гуцуляк.

Напомним, 23 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.