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Украина увеличила показатели производства слабоалкогольных напитков более чем на треть

Украина увеличила показатели производства слабоалкогольных напитков более чем на треть

КИЕВ. 24 февраля. УНН. За год производство слабоалкогольных напитков в Украине выросло на 36,9%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в декабре 2019 году в Украине было произведено 702 тыс. дал. слабоалкогольных напитков крепостью от 1,2% до 8,5%, тогда как в декабре 2018 года этот показатель составлял 512,7 тыс. дал. продукта.

Таким образом, за год производство слабоалкогольных напитков в Украине выросло на 36,9%.

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Производство водки за год выросло на 5,5%. В декабре 2019 года в Украине было произведено 1 млн 159 тыс. дал. водки, тогда как год назад — 1 млн 98 тыс. дал. продукта.

Производство ликеров также возросло — на 36,8%, до 803 тыс. дал.

Кроме того, за год Украина нарастила производство пива солодового — на 13,9% за год. В декабре 2019 года в Украине было произведено 13,3 млн дал. продукта, тогда как в декабре 2018 — 11,6 млн дал.

Как писал УНН, при выборе водки только 12% украинцев ориентируются на цену. Большинство же ориентируются на показатели качества, узнаваемости на даже “мягкости” напитка.

Напомним, что в ТОП-5 самых надежных отечественных ликероводочных производителей входят: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО" Атлантис “(ТМ “Грин Дэй”).

Источник: УНН
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