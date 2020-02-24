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Антикоррупционный суд завершил исследование доказательств по делу экс-прокурора ГПУ

Антикоррупционный суд завершил исследование доказательств по делу экс-прокурора ГПУ

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд завершил исследование письменных доказательств по делу в отношении бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины, который обвиняется в предложении неправомерной выгоды членам конкурсной комиссии НАБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Судьи завершили исследование письменных материалов: как стороны обвинения, так и защиты, и перешли к допросу свидетеля", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее заседание назначено на 18 марта 2020 года.

Напомним, по версии следствия, прокурор ГПУ 17 февраля 2016 года предлагал неправомерную выгоду в размере 10 тысяч долларов США (около 270 тысяч гривен) членам конкурсной комиссии и работникам Национального антикоррупционного бюро Украины за положительное решение вопроса относительно трудоустройства на должность руководителя/заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ.

Как сообщалось в УНН, обвинительный акт в отношении прокурора ГПУ было направлено в Голосеевский райсуд Киева для рассмотрения по существу 25 марта 2016 года по ч. 4 ст. 369 УК Украины - предложение должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, дать ей неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую выгоду, действий с использованием предоставленной ему власти или служебного положения.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, коррупция, хабар, доказательства, Антикоррупционный суд, САП
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