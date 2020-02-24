Боевики увеличили интенсивность тренировок - разведка

КИЕВ. 24 февраля. УНН. По данным разведки, боевики увеличили интенсивность тренировок артиллерийских подразделений. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск наращивает подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК к активизации боевых действий", - отметил Гуцуляк.

В частности, на прошлой неделе противник увеличил интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке вопросов нанесения ударов по уточненным целям в глубине обороны Объединенных сил и огневой поддержки его передовых подразделений в условиях обострения обстановки.

В Минобороны отметили, что российские оккупанты оборудуют новые огневые позиции для самоходных артиллерийских установок (САУ) и танков, создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций.

Напомним, по данным разведки, боевики проводят ротацию командного состава, которые признаны такими, которые не справились с возложенными на них обязанностями.