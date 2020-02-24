Экс-арбитр ФИФА разобрал гол "Десны" в ворота "Шахтера" и подтвердил решение на основе VAR

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал резонансный эпизод матча 19 тура УПЛ “Шахтер” — “Десна”, передает УНН со ссылкой на UA Football.

Так, Ступар пояснил, чем руководствовались ассистенты VAR, принимая решение об отмене гола “Десны” в ворота “Шахтера”. Он считает, что бригада арбитров поступила абсолютно правильно и согласно Правил.

“Споры возникают по поводу того, что мяч к Филиппову, который находился в офсайде, отлетел от игрока „Шахтера“. Это действительно так, но надо учесть важный нюанс: Коноплянка сознательно в мяч не играл, это был отскок.

Последовал удар/передача, мяч отскочил от Коноплянки, Филиппов, который в момент удара по мячу находился за спиной Коноплянки в офсайде, выскочил из-за Коноплянки, обработал мяч, отдал Гуцуляку и тот забил гол. Если бы Коноплянка сознательно сыграл в мяч, а затем мячом завладел Филиппов, который вышел из „вне игры“, тогда офсайда не было бы. Но поскольку Филиппов получил выгоду от того, что Коноплянка сознательно не сыграл в мяч, и это трактуется как отскок мяча (так же как от каркаса ворот), то это положение „вне игры“. Игрок, который вышел из положения „вне игры“, получил выгоду, а игрок, от которого отскочил мяч, сознательно не играл в него. Это написано в Правиле 11. Этим ассистенты VAR и руководствовались”, — отметил Ступар.

Добавим, что аргументы Ступара опровергают позицию другого экс-арбитра ФИФА Сергея Шебеки. Последний ранее заявил, что ассистент VAR Алехин, который работал на матче, якобы мог устать и “не успел восстановиться” после предыдущей игры “Динамо” — “Ворскла”, на которой тоже работал за день до игры “Шахтера”.

Напомним, по словам тренера национальной сборной Андрея Шевченко, VAR — это “очень позитивная вещь, которая случилась в современном футболе”.