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Украинцы смогут вдвое дольше находиться без виз в Аргентине

Украинцы смогут вдвое дольше находиться без виз в Аргентине

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Срок безвизового пребывания граждан Украины на территории Аргентины увеличивается вдвое, начиная с 14 марта. Об этом в Facebook сообщает Департамент консульской службы МИДа Украины, передает УНН.

"С 14 марта 2020 года вдвое увеличивается срок безвизового пребывания граждан Украины на территории Аргентины: с 90 дней в течение календарного года до 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

В ДКС отметили, что аналогичное упрощение взаимно применяется украинской стороной для граждан Аргентины.

Напомним, Кабмин утвердил безвиз с еще одной страной.

Источник: УНН
Теги: упрощение, Аргентина, Безвиз
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