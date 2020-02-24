В Черкассах будут судить водителя, сбившего на перекрестке близнецов с дедушкой

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Черкассах будут судить водителя, который на перекрестке сбил дедушку с двумя близнеца, в результате чего один из близнецов умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

"Прокуратура Черкасской области 21 февраля утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего жителя города Черкассы, который подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 4-летний мальчик", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый 9 января около 17:30, управляя автомобилем "ЗАЗ", двигаясь по одной из улиц в городе Черкассы, совершил наезд на двух малолетних близнецов с дедушкой, которые переходили дорогу в установленном месте.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия все трое пешеходов получили телесные повреждения, и в дальнейшем один из малолетних потерпевших скончался в больнице.

Водителя указанного автомобиля обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток, однако следственным судьей принято решение об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в Черкассах водитель на перекрестке сбил дедушку с малолетними близнецами. Также сообщалось, что умер один из близнецов, которых вместе с дедушкой сбил автомобиль на нерегулируемом перекрестке.