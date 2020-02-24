На острове Маврикий из-за коронавируса заблокирован самолет из Италии

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В аэропорту Республики Маврикий заблокирован самолет из Италии, на борту которого находятся 300 пассажиров. Решение о блокировании самолета было принято в связи со вспышкой нового коронавируса в Италии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ANSA.

Самолет Alitalia прибыл рейсом из Рима в аэропорт островного государства Маврикий. После приземления лайнер был заблокирован вместе с пассажирами, которым не дали спуститься.

Как оказалось, решение о блокировании самолета приняли власти Маврикия в связи со вспышкой коронавируса в Италии.

Перед пассажирами самолета поставлен выбор: либо проследовать на карантин в одной из двух выделенных для этого больниц, либо незамедлительно вернутся в Италию тем же самолетом.

Власти Италии подключились к разрешению ситуации с самолетом, большинство пассажиров которого - итальянцы.

Напомним, Румыния отправит на карантин около 180 человек с самолета, прилетевшего из Италии.