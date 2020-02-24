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Эпидемия коронавируса: власти Китая отложили сессии законодательного и консультативного органов

Эпидемия коронавируса: власти Китая отложили сессии законодательного и консультативного органов

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Власти Китая приняли решение отложить проведение ежегодных сессий Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган), пишет УНН со ссылкой на The Beijing News.

Как сообщило также Центральное телевидение Китая, такое решение было принято на открывшемся в понедельник 16-м заседании Постоянного комитета (ПК) ВСНП.

"Согласно постановлению, будет целесообразно отсрочить третью сессию ВСНП 13-го созыва. Точные сроки проведения сессии будут определены отдельным решением ПК ВСНП", - приводит телеканал выдержки из решений заседания.

Первоначально предполагалось, что третья сессия ВК НПКСК 13-го созыва и третья сессия ВСНП 13-го созыва откроются 3 и 5 марта соответственно.

Напомним, посол Китая в РФ заявил, что Пекин разработал вакцину против коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Китай, коронавирус
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