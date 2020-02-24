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Спасатели нашли группу заблудившихся туристов на горе Петрос

Спасатели нашли группу заблудившихся туристов на горе Петрос

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Четырех туристов, которые заблудились на горе Петрос, нашли спасатели. Их спускают с горы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

"В 12:05 ориентировочно, на расстоянии около километра от горы Петрос, группу туристов, которая заблудилась накануне - найдено. В настоящее время спасателями проводятся мероприятия по их спуску вниз, до ближайшего населенного пункта. Известно, что граждане в медицинской помощи не нуждались, находятся в удовлетворительном состоянии. Двигаются вниз, ориентировочно, в направлении села Квасы Раховского района", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что туристов нашли во время проведения поисковых работ. Спасатели обследовали местность по ориентировочным их координатами и вышли на них.

Напомним, сообщалось ранее в УНН, на горе Петрос заблудились пять туристов, одного нашли.

Источник: УНН
Теги: Карпаты, туристы, поиск
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