Спасатели нашли группу заблудившихся туристов на горе Петрос

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Четырех туристов, которые заблудились на горе Петрос, нашли спасатели. Их спускают с горы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Закарпатской области.

"В 12:05 ориентировочно, на расстоянии около километра от горы Петрос, группу туристов, которая заблудилась накануне - найдено. В настоящее время спасателями проводятся мероприятия по их спуску вниз, до ближайшего населенного пункта. Известно, что граждане в медицинской помощи не нуждались, находятся в удовлетворительном состоянии. Двигаются вниз, ориентировочно, в направлении села Квасы Раховского района", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что туристов нашли во время проведения поисковых работ. Спасатели обследовали местность по ориентировочным их координатами и вышли на них.

Напомним, сообщалось ранее в УНН, на горе Петрос заблудились пять туристов, одного нашли.