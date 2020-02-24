С начала этого года в Украине сообщили о подозрении в пытках 6 правоохранителям

КИЕВ. 24 февраля. УНН. С начала этого года в Украине из-за пыток, превышение силы при задержании и осуществлении незаконных задержаний было сообщено о подозрении 6 правоохранителям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

“Так, в течение первых двух месяцев работы работниками указанного подразделения было истребовано более 50 уголовных производств из территориальных органов прокуратуры, ГБР и Национальной полиции в связи с не проведение эффективного расследования по фактам грубых нарушений прав человека. Также ими начато 10 собственных расследования. Уже в январе-феврале 2020 года за пытки, превышение силы при задержании и осуществления незаконных задержаний прокуроры подразделения сообщили о подозрении 6 правоохранителям”, — говорится в сообщении.

Также, результаты мониторинга Офиса Генпрокурора свидетельствуют, что в 2018 — 2019 годах число зарегистрированных уголовных производств этой категории составляет почти 1800 случаев в год.

“В первую очередь, это касается нарушений в действиях работников Национальной полиции, Государственной уголовно-исполнительной службы и Службы безопасности Украины”, — отмечается в сообщении.

Кроме того сообщается, что одновременно эффективное расследование по таким фактам не проводилось: количество производств по пыткам, направлявшихся в суд, не превышала 10 дел в год, за превышение полномочий правоохранителями, что сочеталось с насилием, — не более 60 производств в год.

Напомним, в Николаеве арестовали полицейских по подозрению в пытках.