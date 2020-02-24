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Защита Порошенко обжаловал привод в ГБР в пяти инстанциях

Защита Порошенко обжаловал привод в ГБР в пяти инстанциях

Петр Порошенко

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Защита пятого президента Украины Петра Порошенко обжаловала привод Порошенко в ГБР на допрос в Апелляционном и Печерском судах, Службе безопасности Украины, Офисе Генерального прокурора и Высшем совете правосудия. Об этом журналистам рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань, передает корреспондент УНН.

"Мы подали апелляцию на решение в... Киевский апелляционный суд... Кроме того, мы обратились с соответствующими заявлениями в ... Печерский суд, мы подали заявление о преступлении генеральному прокурору...", - сказал Головань.

Также, по словам адвоката подано заявление в Службу безопасности Украины и Высший совета правосудия.

Напомним, Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого Президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на допрос.

Как сообщалось, ранее ГБР обнародовало перечень дел, в которых фигурирует Петр Порошенко.

Порошенко неоднократно не являлся на допросы в ГБР.

Источник: УНН
Теги: ГБР, Петр Порошенко
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