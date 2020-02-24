В Хмельницком за вымогательство денег задержали группу псевдо-полицейских

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Хмельницком задержали группу лиц, которые выдавая себя за полицейских, требовали деньги у людей - якобы за защиту родственников от наказания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"В поле зрения сотрудников полиции попала группа харьковчан, которая, выдавая себя за полицейских, орудовала на территории нескольких областей Украины. Злоумышленники использовали старую мошенническую схему: звонили людям и требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности их родных. Двух аферистов задержали "на горячем", - говорится в сообщении.

В полиции получили информацию о деятельности преступной группы, которая обманула многих жителей Львовской, Тернопольской, Киевской, Полтавской, Сумской областей. По сведениям сотрудников уголовного розыска Волынской области, группа совершила 10 преступных эпизодов в их регионе и, наконец, добралась в Хмельницкую область.

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"21 февраля 2020 года, злоумышленники позвонили жительнице Хмельницкого, представились полицейскими и сообщили, что ее дочь совершила ДТП. За возможность избежания ответственности ребенка перепуганная женщина собственноручно отдала псевдокопам тысячу долларов США и 10 тысяч гривен", - сообщили правоохранители.

Также на следующий день жертвой аферистов стала еще одна хмельничанка.

"На этот раз деньги нужно было передать за "спасение" сына от наказания, который вроде как стал причиной аварии и сам попал в реанимацию. В отчаянии потерпевшая отдала подозреваемым все имеющиеся средства - 420 долларов США и 10 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Оперативники задержали двух участников группы - 23-х и 27-летних уроженцев Харьковской области. Во время обыска у мужчин обнаружено и изъято почти 25 тысяч гривен, мобильные телефоны и несколько сим-карт. Позже задержали 25-летнего ранее судимого харьковчанина - на железнодорожном вокзале в городе Гребенка Полтавской области, когда тот направлялся из Хмельницкого поездом.

Сейчас они задержаны в порядке ст.208 УПК Украины до избрания меры пресечения. Продолжаются следственные действия с целью привлечения злоумышленников к уголовной ответственности.

Напомним, в Киеве задержали группу вооруженных псевдо-полицейских, которых подозревают в похищении столичного предпринимателя.