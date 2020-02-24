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Первые электронные ученические билеты передали в 35 школ Киева

Первые электронные ученические билеты передали в 35 школ Киева

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В 35 школ Киева передали первые электронные ученические билеты, с помощью которых можно бесплатно ездить в общественном транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Первые билеты передали в 35 школ Киева. А до 31 марта карточки получат ученики всех общеобразовательных заведений столицы. Электронные документы, заменяющие бумажные билеты, предназначены для бесплатного проезда в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Также указано, что в столице 26 февраля представят электронные ученические билеты для школьников.

Напомним, в Минцифры планировали ввести электронные студенческие билеты в мобильном приложении "Дия" уже в начале 2020 года.

Источник: УНН
Теги: Киев, школа, ученики
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