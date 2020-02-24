Руководителю штаба НВФ "самооборона Севастополя" сообщено о подозрении

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Прокуратура сообщила о подозрении руководителю штаба незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", пока подозреваемого объявлен в розыск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

"Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и городе Севастополе сообщила о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя" по ч. 5 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, в течение февраля-марта 2014 года, был руководителем штаба "Самообороны Севастополя".

По данным прокуратуры, подозреваемый совершал личный отбор кандидатов в состав незаконного вооруженного формирования и координировал действия бойцов. Был инициатором создания пеших патрулей и самовольно построенных блок-постов на территории города Севастополь, на которых бойцы "Самообороны Севастополя" осуществляли проверку документов местных жителей, проводили обыски автомобилей и осуществляли задержание граждан, несогласных с оккупацией полуострова. Принимал участие и отдавал приказы, во время захвата 20 марта 2014 года противолодочного корвета "Хмельницкий", который принадлежит Военно-морским силам Украины

В настоящее время, подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.

Напомним, прокуратура АР Крым сообщила о подозрении четырем "прокурорам" незаконно созданной "прокуратуры" в оккупированном Крыму за незаконное уголовное преследование участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил у Верховой Рады АР Крым 26 февраля 2014.