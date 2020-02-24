В Украине зарегистрировано 373 тысячи безработных

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Украине на начало февраля зарегистрировано 373 тысячи безработных. В январе 2020 года в базу службы занятости в Украине подано 68 тысяч вакансий, наибольшее количество предложений работы было в перерабатывающей промышленности - 18,5%. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Государственного центра занятости.

Указано, что ситуация на рынке труда в январе 2020 года в целом характеризовалась положительной динамикой по росту занятости и сокращения безработицы. "По состоянию на 1 февраля 2020-го количество зарегистрированных безработных составляло 373 тысяч человек. Среди них 43% соискателей - граждане с высшим образованием, 38% - профессионально-техническим и 19% - средним", - добавили в службе занятости.

"Работодателями в январе 2020 года подано в базу службы занятости 68 тысяч вакансий. По видам экономической деятельности наибольшее количество предложений работы было в: перерабатывающей промышленности (18,5%), торговле и ремонте транспортных средств (15,7%), на транспорте (11 3%), государственном управлении (8,0%), образовании (7,8%)", - говорится в сообщении.

Неизменной остается тенденция высокого спроса среди работодателей на квалифицированных рабочих, добавили в службе занятости.

По профессиональным группам наибольший спрос среди работодателей имели: рабочие с инструментом (22,4%), рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (16,3%), работники сферы торговли и услуг (15,7%). Это швеи, слесари-ремонтники, электромонтеры, газосварщики, водители автотранспортных средств, операторы заправочных станций, трактористы, продавцы товаров, повара, продавцы-консультанты.

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Средняя заработная плата в вакансиях по состоянию на 1 февраля составила 6724 грн. В то же время есть предложения работы с заработной платой более 20 тысяч гривен. Профессии, по которым размер заработной платы является самым высоким:

техник-оператор электронного оборудования - 29 500;

помощник руководителя производственного подразделения - 25 000;

забойщик на отбойных молотках - 24 723;

инженер по управлению воздушным движением - 23 480;

сварщик - 22 669.

Напомним, в службе занятости назвали наиболее востребованных специалистов в столице.