Эпидемия коронавируса: в Милане закрылась опера La Scala

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Дирекция всемирно известного миланского оперного театра La Scala объявила в воскресенье, 23 февраля, что приостанавливает работу на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса на севере Италии. Об этом сообщает сайт театра, пишет УНН со ссылкой также на Facebook театра.

“Информируем, что в связи с ситуацией с коронавирусом театр из соображений безопасности приостанавливает ее работу и будет ждать дальнейших распоряжений властей”, — говорится в сообщении.

Кроме того, из художественной галереи Brera после сообщения об обострении ситуации с коронавирусом в Италии были выведены все посетители. Руководство галереи приняло решение о ее закрытии на неопределенный срок.

Отметим, в Милане, где проходит Неделя моды, дом Армани объявил, что 23 февраля проведет показ мод без зрителей за закрытыми дверями. Мероприятие будет транслироваться на сайте модного дома. В Венеции досрочно завершен ежегодный Венецианский карнавал. Запланированные мероприятия состоятся только в воскресенье. Прочие городские мероприятия также отменяются вплоть до начала марта.