Эпидемия коронавируса: Alitalia вернет 40 пассажиров с заблокированного на Маврикии рейса

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Итальянская авиакомпания Alitalia готовит к немедленному возвращению на родину 40 пассажиров рейса, прибывшего в понедельник утром на остров Маврикий, говорится в сообщении авиаперевозчика, пишет УНН со ссылкой также на издание Corriere della Sera.

Ранее власти Маврикия заблокировали часть пассажиров на борту самолета: руководство местного аэропорта разрешило высадку только тем, кто прибыл не из охваченных вспышкой коронавируса итальянских регионов.

Власти Маврикия несколько часов держат на борту самолета Alitalia часть пассажиров с севера Италии, где распространяется эпидемия коронавируса, сообщает газета La Repubblica. Согласно данным онлайн-табло аэропорта на Маврикии, борт из Рима приземлился в 10:49 по местному времени (8:49 по киевскому времени). На борту, согласно сообщениям итальянских СМИ, было около 300 человек.

“Согласно распоряжениям Маврикия, которые были переданы в компанию только после прибытия рейса, высадка 40 человек из Ломбардии и Венето увязывается с помещением в местный карантин. По просьбе последних, а также в условиях постоянной координации кризисным центром МИД, Alitalia готовит их к немедленному возвращению, несмотря ни на что никто из них не показал симптомов какого-либо недомогания”, — сообщает Alitalia.

По данным ресурса Flightradar24 борт Airbus A330-202 рейса AZ772 прибыл на Маврикий после перелета продолжительностью почти 10 часов.

Как сообщил в понедельник глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, общее число случаев заражения в Италии достигло 219. Жертвами инфекции стали пять человек о последних летальных два случая власти сообщили в понедельник.