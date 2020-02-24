Украина имеет тест-системы для выявления коронавируса на тысячу человек

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министерство здравоохранения получило от Всемирной организации здравоохранения тест-системы для выявления COVID-19 для проверки тысяч человек - некоторые из них уже использованы. Об этом заявил на брифинге и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

"Сегодня состоялась поставка дополнительных тест-систем со стороны Всемирной организации здравоохранения. Это определенная гуманитарная помощь, предоставляемая ВОЗ разным странам. Сейчас в Украине доставлены почти 900 комплектов - то есть для 900 человек мы можем провести исследования в случае необходимости", - сказал Кузин.

На вопрос о том, сколько испытаний может провести Украина с помощью полученных тест-систем, он сообщил о возможности тысячи таких испытаний.

"Всего тысячу - и тест-система, которая была закуплена с начала, она на 100 испытаний, плюс еще дополнительные в виде гуманитарной помощи - на 900 исследований. То есть всего мы имеем 1000, но сейчас есть использованные, поэтому уже меньше. Они все находятся в Киеве, поэтому со стороны ВОЗ мы их получили сегодня утром. Сейчас прорабатывается вопрос о распределении их на уровень областных лабораторных центров Минздрава для того, чтобы могли проводить исследования на уровне областей", - добавил глава ЦОЗ.

Как сообщал УНН, в Украине появились тест-системы собственного производства.