В Молдове объявили желтый код предупреждения об эпидемии коронавируса

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Власти Молдовы объявили желтый код предупреждения на национальном уровне в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты населения Республики Молдова Виорика Думбравяну передает УНН со ссылкой на ZDG.

"Мы принимаем во внимание информацию, представленную Министерством здравоохранения по эпидемиологической ситуации вокруг заражения коронавируса нового типа, о мерах профилактики и реагирования", - сказала Думбравяну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Румынии после карантина вышли первые два человека без симптомов коронавируса

Отмечается, что принято решение ввести желтый код предупреждения по всей стране с целью снижения риска появления чрезвычайной ситуации с общественным здоровьем.

Напомним, 23 февраля из Италии в Румынию были доставлены 179 человек. Власти намерены отправить их на карантин в специальный центр недалеко от города Крайова, в связи с чем начались протесты.