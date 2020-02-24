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В Молдове объявили желтый код предупреждения об эпидемии коронавируса

В Молдове объявили желтый код предупреждения об эпидемии коронавируса

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Власти Молдовы объявили желтый код предупреждения на национальном уровне в связи с эпидемией коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты населения Республики Молдова Виорика Думбравяну передает УНН со ссылкой на ZDG.

"Мы принимаем во внимание информацию, представленную Министерством здравоохранения по эпидемиологической ситуации вокруг заражения коронавируса нового типа, о мерах профилактики и реагирования", - сказала Думбравяну.

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Отмечается, что принято решение ввести желтый код предупреждения по всей стране с целью снижения риска появления чрезвычайной ситуации с общественным здоровьем.

Напомним, 23 февраля из Италии в Румынию были доставлены 179 человек. Власти намерены отправить их на карантин в специальный центр недалеко от города Крайова, в связи с чем начались протесты.

Источник: УНН
Теги: Молдова, эпидемии, коронавирус
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