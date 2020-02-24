Регистрация | Вход |
USD: 24,48 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 24 февраля 2020 18:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Пограничники сообщили о мерах безопасности из-за распространения коронавируса в Италии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
5145
Версия для печати

В Украине прибыль банков за январь выросла на 22%

В Украине прибыль банков за январь выросла на 22%

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Прибыль банков в январе 2020 года на 22% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"Банковский сектор начал новый год с высоких показателей. В января 2020 года прибыль украинских банков на 22% больше, чем годом ранее - 6,6 млрд грн. Основные факторы - высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы. Доходы банков выросли на 12% до 22,6 млрд грн, тогда как расходы - на 8% до 16 млрд грн", - говорится в сообщении.

По информации НБУ, среди факторов роста банковской прибыли:

  • рост чистых процентных доходов банков на 4% до 7,3 млрд грн,
  • рост чистых комиссионных доходов банков на 11% до 3,5 млрд грн,
  • положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи -2,7 млрд грн,
  • низкий объем отчислений банками в резервы - 1,3 млрд грн против 1,8 млрд грн в прошлом году.

Напомним, по информации НБУ, в прошлом году в Украине из 75 действующих банков прибыльными были 70, или 93% действующих банков.

Источник: УНН
Теги: НБУ, банки, прибыль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.