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В Минэкономики дали прогноз урожая зерновых в 2020 году

В Минэкономики дали прогноз урожая зерновых в 2020 году

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Взвешенный прогноз урожая зерновых в Украине в 2020 году составляет 65-70 млн тонн. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Погодные условия благоприятны для зерновых - взвешенный прогноз урожая в диапазоне 65-70 млн т в 2020 году", - написал Высоцкий.

Напомним, по состоянию на 12 ноября прошлого года украинские аграрии собрали 70,8 млн тонн зерна с площади 14,6 млн га (96%) при средней урожайности 48,4 ц/га.

Добавим, в январе-сентябре 2019 года Украина экспортировала рекордных 39,8 млн т зерновых на сумму более 6,8 млрд долл. США.

Источник: УНН
Теги: урожай, зерно
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