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Экспорт зерновых превысил 39 млн тонн

Экспорт зерновых превысил 39 млн тонн

КИЕВ. 24 февраля. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина отправила на экспорт уже почти 39,5 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины.

По приведенным данным, по состоянию на 24 февраля, в 2019/20 маркетинговом году Украина экспортировала 39 млн 478 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

В частности:

  • пшеницы - 16 млн 350 тыс. тонн;
  • ячменя - 3 млн 986 тыс. тонн;
  • ржи - 5 тыс. тонн;
  • кукурузы - 18 млн 652 тыс. тонн.

Экспорт муки достиг 250 тыс. тонн.

Напомним, в Минэкономики дали прогноз урожая зерновых в 2020 году.

Источник: УНН
Теги: экспорт, зерно
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