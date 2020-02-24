Экспорт зерновых превысил 39 млн тонн

КИЕВ. 24 февраля. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина отправила на экспорт уже почти 39,5 млн тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные информационно-аналитического портала АПК Украины.

По приведенным данным, по состоянию на 24 февраля, в 2019/20 маркетинговом году Украина экспортировала 39 млн 478 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

В частности:

пшеницы - 16 млн 350 тыс. тонн;

ячменя - 3 млн 986 тыс. тонн;

ржи - 5 тыс. тонн;

кукурузы - 18 млн 652 тыс. тонн.

Экспорт муки достиг 250 тыс. тонн.

Напомним, в Минэкономики дали прогноз урожая зерновых в 2020 году.