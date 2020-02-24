Малюська разъяснил решение суда в отношении Насирова

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и подтвердил незаконность распоряжения Кабинета Министров Украины об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщил Министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook, передает УНН.

Малюська сообщил, что производство по требованиям по восстановлению в должности и взыскании утраченного заработка было приостановлено по ходатайству самого истца.

"Вместе с тем суд действительно оставил без изменений решение суда первой инстанции и подтвердил незаконность распоряжения КМУ об увольнении господина Насирова с должности главы ГФС. То есть текущий статус: увольнение признано незаконным, принудительного восстановления в должности нет", - написал Малюська.

Также, Малюська заявил, что будет подана кассационная жалоба.

"Сейчас ожидаем полного текста постановления Шестого апелляционного административного суда с тем, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Кассационную жалобу точно подадим", - отметил Малюська.

Напомним, суд оставил без изменений решение о признании противоправным и отмене распоряжения Кабинета Министров Украины об увольнении Насирова из должности главы Государственной фискальной службы Украины.

Как сообщалось в УНН, Кабинет министров Украины и Государственная фискальная служба (ГФС) подали апелляционные жалобы на решение суда о восстановлении в должности бывшего главы ГФС Романа Насирова.

Также, 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы Украины и восстановил его в должности.

Напомним, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

Как сообщалось, глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).