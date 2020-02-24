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В Раде назвали первые шаги парламентской реформы

В Раде назвали первые шаги парламентской реформы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Верховной Раде Украины утвердили план мероприятий по реализации Стратегии реализации кадрового потенциала Аппарата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook ВРУ.

"Новости о парламентской реформы - 20 февраля этого года руководитель Аппарата ВРУ Вячеслав Искусственный утвердил план мероприятий по реализации Стратегии развития кадрового потенциала Аппарата", - говорится в сообщении.

Так, согласно плану мероприятий, в феврале будут разработаны методические рекомендации по обследованию системы управления качеством в аппарате. В марте будут разработаны методические рекомендации по внедрению стандартов гендерного равенства. В мае - в каждом структурном подразделении определят ответственных за обеспечение стандартов гендерного равенства.

"О профессиональном развитии: март - анализ потребностей в повышении квалификации персонала, повышение эффективности системы управления персоналом. Второй квартал - будет разработан порядок проведения оценки деятельности служащих Аппарата", - сообщили в Раде.

Напомним, в сентябре 2019 года руководителем Аппарата Верховной Рады Украины был избран Вячеслав Штучный.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, реформы, парламент, политика
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