В Италии зафиксирована уже шестая жертва коронавируса

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Италии зафиксирована уже шестая смерть от коронавируса, количество инфицированных составляет 219 человек. Об этом пишет издание ANSA, передает УНН.

Так, сообщается, что женщина из Крема, которая в воскресенье получила положительный результат на коронавирус, скончалась в гражданских больницах Брешии. Сообщается, что шестая жертва имела онкологическое заболевание.

На данный момент в Ломбардии насчитывается 168 инфицированных, 27 в Венето, 18 в Эмилии-Романье, 4 в Пьемонте и 3 в Лацио. Из 213 положительных пациентов 99 госпитализированы с симптомами в больнице, 23 находятся в реанимации и 91 - в домашних условиях, пишет издание.

Как сообщал УНН, государственная пограничная служба Украины отслеживает ситуацию с распространением нового коронавируса в регионах Италии.