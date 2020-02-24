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В Кропивницком из-за непогоды на женщину упало дерево

В Кропивницком из-за непогоды на женщину упало дерево

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Кропивницком из-за сильного ветра упало дерево и травмировало женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в Кировоградской области.

"В Кропивницком из-за сильного ветра упало дерево и травмировало гражданку", - говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, событие произошло 24 февраля в 12:56 на углу ул. В. Черновола и Преображенской - вследствие сильного ветра упало большое дерево и травмировало гражданку 1967 г.р.

"Бойцы 1-го государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, убрали дерево и помогли медикам положить пострадавшую на медицинские носилки. Гражданка доставлена в областную больницу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в УНН ранее, в Ивано-Франковской области сильный ветер повалил дерево на дорогу перед рейсовым автобусом. Один пассажир получил травмы, его забрала скорая.

Источник: УНН
Теги: ЧП, непогода, Кропивницкий и Кировоградщина
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