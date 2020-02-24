Минздрав заявил о начале температурного скрининга прибывающих из Италии

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Министерство здравоохранения приняло решение начать температурный скрининг на пограничных постах, которые пропускают больше всего граждан на территорию Украины из Италии. Об этом сказал в понедельник на брифинге в Киеве заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Недавно крупнейший всплеск зарегистрированных случаев (коронавируса - ред.) отмечен в Италии. По состоянию на 13:00 сегодня было зарегистрировано 200 случаев, 2 из них летальные, у пожилых женщин. Поэтому нами было принято решение начать температурный скрининг на пограничных постах, которые больше всего пропускают украинцев и итальянцев на территорию Украины", - сказал Ляшко.

По его словам, готовность к коронавирусу в Украине есть.

"Но наша первоочередная задача - попытаться принять максимум мер для того, чтобы не допустить завоза случая инфекции на территорию Украины", - добавил замминистра.

Говоря об автомобильном сообщении, председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко на брифинге отметил, что потенциальное направление въезда граждан из Италии составляет пункт пропуска "Тиса", расположенный около города Чоп Закарпатской области. Там около 500 автобусов на неделю пересекают границу по итальянскому направлению.

"Завтра с 8:00 там будет обеспечено также температурную проверку всех транспортных средств и пассажиров, которые следуют на них", - добавил пограничник.

Напомним, в Италии зафиксирована уже шестая жертва коронавируса.

Добавим, предполагается, что 14 дней - это инкубационный период для нового коронавируса. Это 22 февраля заявлял и секретарь СНБО Алексей Данилов после появления информации, что этот период может быть дольше.

В Украине на 24 февраля не зафиксировано ни одного подтвержденного случая COVID-19.