В Украине готовы 12 тыс. коек в инфекционных стационарах для больных новым коронавирусом - МОЗ

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украинская система здравоохранения готова принимать больных коронавирусом, для них есть около 12 тыс. коек в инфекционных отделениях. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга Минздрава и пограничников по противодействию коронавирусу, передает корреспондент УНН.

"Система здравоохранения готова принять случаи больных с коронавирусной инфекцией и предоставить качественную медицинскую помощь. Мы говорим о случаях, мы имеем сегодня около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, около 2 тыс. врачей-инфекционистов, около 5 тысяч среднего медицинского персонала, который работает в инфекционных больницах. Мы также имеем инфекционные боксы, с пониманием того, что инфекционные боксы используют только на начальных стадиях развития вспышки или эпидемии. В дальнейшем использование и содержание больных в инфекционных боксах нецелесообразно, для этого перепрофилируются другие отделения учреждений здравоохранения и оказывается медицинская помощь в обычном режиме", - сказал Ляшко.

Он добавил, что они проанализировали количество тяжелых случаев заболевания - 20% среди больных, и только 3% нуждаются в реанимационных мероприятиях.

"Сегодня в Украине есть возможность и способность оказывать такую медицинскую помощь в отделениях интенсивной терапии, в реанимационных отделениях", - заявил Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине все области готовы к возможному обнаружению нового коронавируса COVID-19, также соответствующие службы мобилизованы для недопущения его распространения.