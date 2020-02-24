Украинские катера провели учебные стрельбы в Азовском море: ФСБ РФ наблюдала

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Азовском море украинские катера провели учебные стрельбы, с ними на связь выходила ФСБ РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны" совместно с кораблем специального обеспечения "Оникс" Морской охраны Государственной пограничной службы Украины из состава Объединенных сил отработали совместный выход в море и учебные артиллерийские стрельбы", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, МБАК "Кременчуг" и "Лубны" - это бронекатера типа "Гюрза-М", новые суда, спущенные на воду только осенью 2018 года. Экипажи катеров имеют опыт подобных стрельб, поэтому чего-то нового для них не произошло.

"Единственное, что в Азовском море был шторм, и погодные условия не способствовали проведению стрельб. Впрочем, экипажи выполнили задачу на "отлично", поразив из пушек ЗТМ-1 калибра 30 мм все цели. Расстояние до мишеней составляло около 1 километра, и несмотря на немалые волны цели были поражены", - добавляется в сообщении.

Также в штабе ООС отметили, что не обошелся выход в море и без присутствия судов страны-агрессора. Катера ФСБ РФ к украинским бронекатерам не приближались, однако вышли на связь, запросив наши координаты и предупредив об "особом статусе прохождения Керченского пролива".

Катерная группа ВМС с кораблем ГПСУ продолжили выполнять задачи учений и вскоре отработали кроме дневных, еще и ночные стрельбы. Цели были поражены и ночью, а катера вернулись в порт базирования.

Напомним, на территории Киевской области три дня продолжались антитеррористические учения силовых структур.