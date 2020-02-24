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Перед началом музыкального фестиваля в Чили произошли массовые беспорядки: пострадали 23 полицейских

Перед началом музыкального фестиваля в Чили произошли массовые беспорядки: пострадали 23 полицейских

КИЕВ. 24 февраля. УНН. По меньшей мере 23 сотрудника полиции пострадали в результате беспорядков, которые произошли в нескольких районах чилийского курортного города Винья-дель-Мар перед началом крупного музыкального фестиваля с участием иностранных артистов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на мэра города Хорхе Мартинеса, передает УНН.

По его словам, трое полицейских получили серьезные травмы. За участие в беспорядках были задержаны около 15 человек.

Нападению вандалов подвергся отель “О’Хиггинс”. Были сожжены четыре автомобиля, припаркованные рядом со зданием, вход и фасад гостиницы были повреждены. Из-за беспорядков постояльцы и сотрудники отеля были эвакуированы.

В этом году Международный фестиваль песни в Винье-дель-Маре, начавшийся 23 февраля, отмечает 60-летие. В первый день на нем выступил пуэрториканский певец Рики Мартин.

Источник: УНН
Теги: протесты, Чили
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