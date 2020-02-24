Адвокат Шевчук, защищающий репутацию мэра Днепра, обратился об обеспечении его госохраной

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Мэрия Днепра планирует обжаловать информацию, распространенную пресс-службой СБУ в Днепропетровской области. Для этого были наняты адвокаты, которые теперь заявляют об угрозах, передает УНН.

Горсовет Днепра нанял группу адвокатов компании “Barristers” для защиты от информации СБУ, которою они считают ложной.

Это первый в Украине случай, когда орган местного самоуправления готов подать иск в суд против одного из сильнейших государственных правоохранительных органов.

Состоялась пресс-конференция с участием адвокатов Адвокатского объединения “Barristers” Алексея Шевчука, Константина Глобы, Юлии Беловой и Инны Тецкой, во время которой было заявлено о фактах дискредитации горсовета и мэра города Днепр Филатова со стороны пресс-службы СБУ в Днепропетровской области.

По словам адвокатов, пресс-служба СБУ сформировала позицию, которая не отвечает действительности, и распространила ее на своем сайте.

Дело касалось обысков на частных предприятиях, фигурирующих в госзакупках, однако свои обязательства перед государством они выполнили.

Кроме того, адвокат Алексей Шевчук рассказал, что накануне пресс-конференции ему позвонил неизвестный и в грубой форме угрожал физической расправой. Адвокат обратился к Нацполиции по этому инциденту и по факту обращения зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины угроза убийством.

Адвокат Шевчук, как глава адвокатского объединения “Barristers”, которое предоставляет услуги по защите деловой репутации городскому совету и мэру города Днепр Филатову, обратился по факту угроз в государственную службу охраны о предоставлении ему и коллегам государственной охраны, поскольку существует реальная угроза жизни и здоровья вследствие профессиональной деятельности.