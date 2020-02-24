Нефтегазовые лицензионные раунды: Украина планирует предложить более 30 объектов в концессию

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В этом году на нефтегазовых лицензионных раундах Украина готова предложить более 30 объектов для выставления на аукционы и конкурсы СРП (соглашения о разделе продукции). В частности, будут предложены более 30 площадей на электронных аукционах - на условиях концессии. Об этом во время публичного отчета об итогах работы Государственной службы геологии и недр Украины сообщил ее председатель Роман Опимах, передает корреспондент УНН.

"Планы на этот год достаточно амбициозны. Мы можем предложить еще больше. Раунд 2, как я уже отметил, три участка на суше. Раунд 3 - мы можем предложить еще три участка на суше под заключение соглашений и еще 2 участка на шельфе. Кроме того будут предложены более 30 площадей на электронных аукционах, то есть на условиях концессии, и готовимся к разрешению поиска инвесторов для проектов Юзовской СРП и Олесской СРП, где стороной сделки является НАК "Надра Украины", - рассказал Опимах.

Он также отметил, что два предложенных участка на шельфе имеют общую площадь 15 тыс. кв. км.

"Шельф. Самое интересное. Сейчас по результатам приведения геологических переговоров, мы решили, что оптимальной конструкцией предложения шельфа будет именно два участка: один из них 8,3 тыс. кв. км, а другой - 7,5 тыс. кв. км. Мы их назвали "Северный дельфин" и "Южный дельфин" - это всего 15 тыс. кв. км. Потенциально есть еще третий участок, который мы пока решили не выставлять", - сообщил Опимах.

Напомним, что в прошлом году государство получило более 500 млн грн по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

Ранее сообщалось, новый конкурс на разработку шельфа Черного моря объявят в марте.

Также напомним, Кабмин 12 апреля 2019 года объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции. Срок действия соглашения - 50 лет. В итоге в конкурсе на разработку нефтегазового участка "Дельфин" шельфа Черного моря победила компания Trident Black Sea. Уже в июле Кабмин планировал рассмотреть возможность проведения нового конкурса.