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Понедельник, 24 февраля 2020, 17:28 • Валерия Гуржий • 8430
В Николаеве из-за непогоды снесло часть пешеходного моста
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Николаеве из-за непогоды и сильного ветра снесло, а после затопило один из понтонов на пешеходном мосту через реку Ингул. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КП "ЭЛУ автодорог".
"В связи с большими порывами ветра и течением воды, 24 февраля на пешеходном понтонному мосту через реку Ингул был затоплен первый понтон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты предприятия установили временное ограждение.
"Работы по восстановлению движения через понтонный мост будут выполняться при наличии благоприятных погодных условий", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Одессе из-за непогоды погибла женщина - на нее упало дерево.
Источник: УНН