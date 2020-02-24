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В Николаеве из-за непогоды снесло часть пешеходного моста

В Николаеве из-за непогоды снесло часть пешеходного моста

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Николаеве из-за непогоды и сильного ветра снесло, а после затопило один из понтонов на пешеходном мосту через реку Ингул. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КП "ЭЛУ автодорог".

"В связи с большими порывами ветра и течением воды, 24 февраля на пешеходном понтонному мосту через реку Ингул был затоплен первый понтон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты предприятия установили временное ограждение.

"Работы по восстановлению движения через понтонный мост будут выполняться при наличии благоприятных погодных условий", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Одессе из-за непогоды погибла женщина - на нее упало дерево.

Источник: УНН
Теги: непогода, Николаев и Николаевская область
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