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Понедельник, 24 февраля 2020, 17:29 • Лилия Кочерга • 3195
Еще два человека умерли от гриппа в Кировоградской области
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 февраля. УНН. Еще два человека скончались на прошлой неделе от осложнений гриппа в Кировоградской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра.
Умерли 61-летний житель Новоархангельского района и 52-летний - Александровского района. Оба мужчины находились в группе медицинского риска, имели сопутствующие хронические заболевания, против гриппа не были привиты.
В области уровень заболеваемости ОРВИ превышает уровень эпидемического порога на 11,8%.
Всего в Кировоградской области с начала эпидсезона зарегистрировали 25 случаев гриппа.
Напомним, 53-летний житель Светловодского района умер от осложнений гриппа.
Источник: УНН