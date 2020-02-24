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Еще два человека умерли от гриппа в Кировоградской области

Еще два человека умерли от гриппа в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 февраля. УНН. Еще два человека скончались на прошлой неделе от осложнений гриппа в Кировоградской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра.

Умерли 61-летний житель Новоархангельского района и 52-летний - Александровского района. Оба мужчины находились в группе медицинского риска, имели сопутствующие хронические заболевания, против гриппа не были привиты.

В области уровень заболеваемости ОРВИ превышает уровень эпидемического порога на 11,8%.

Всего в Кировоградской области с начала эпидсезона зарегистрировали 25 случаев гриппа.

Напомним, 53-летний житель Светловодского района умер от осложнений гриппа.

Источник: УНН
Теги: смерть, грипп, Кропивницкий и Кировоградщина
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