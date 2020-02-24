Минздрав: в эвакуированных украинцев в обсервации - никаких симптомов коронавируса

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В эвакуированных украинцев, находящихся на территории обсерватора в Полтавской области, хорошее настроение и никаких симптомов острого респираторного заболевания. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга Минздрава и пограничников по противодействию коронавируса, передает корреспондент УНН.

"Наши эвакуированные граждане, находящиеся на территории обсерватора в Полтавской области, имеют хорошее настроение и никаких симптомов острого респираторного заболевания у них не зафиксировано. По результатам утреннего медицинского осмотра, который проводят медицинские работники, и которые находятся вместе с эвакуированными гражданами в обсерваторе, повышенной температуры тела или других симптомов, свидетельствующих о возможном начале болезни не обнаружено. При том, что мы имеем сегодня пятый день обсервации, это, по нашим исследованиям - один из наиболее критических дней", - отметил Виктор Ляшко.

Он отметил, что хотя инкубационный период и происходит 14 дней, но это максимальный срок, а в среднем болезнь проявляется на четвертый-пятый день после контакта с больными.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в санатории "Новые Санжары" в Полтавской области встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая из-за вспышки нового коронавируса.