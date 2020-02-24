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ЦИК увеличила финансирование довыборов в ВР более чем 308 тыс. гривен

ЦИК увеличила финансирование довыборов в ВР более чем 308 тыс. гривен

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия увеличила объем финансирования промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №179 на 308 800 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Во время заседания Комиссия внесла изменения в объем средств Государственного бюджета Украины по бюджетной программе 6731020" Проведение выборов народных депутатов Украины ", необходимых для подготовки и проведения промежуточных выборов народного депутата Украины 15 марта 2020 в одномандатном избирательном округе № 179, увеличив объем его расходов на 308 845 грн. Теперь объем таких средств составляет 10641182 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бюджетные изменения связаны с увеличением количества зарегистрированных кандидатов в народные депутаты Украины до 40 человек, тогда как ранее в расчетах при определении объема расходов их предполагалось 25.

"Расходы Центральной избирательной комиссии увеличились на 93 613 грн и теперь составляют 1151641 грн. Расходы окружной избирательной комиссии по выборам народных депутатов Украины, в том числе расходы участковых избирательных комиссий - на 215 232 грн и теперь составляют 9470341 грн", - говорится в сообщении.

По информации ЦИК, основная часть указанных средств предусмотрена на изготовление избирательной документации - 781600 гривен и на оплату услуг средств массовой информации (печатной площади и эфирного времени) - 243 тыс. грн.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 179 на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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