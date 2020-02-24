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Директору предприятия сообщено о подозрении в завладении 300 тыс. грн при реконструкции музшколы

Директору предприятия сообщено о подозрении в завладении 300 тыс. грн при реконструкции музшколы

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Директору ООО сообщено о подозрении в завладении 300 тыс. грн на реконструкции музыкальной школы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Как сообщил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, в ходе досудебного расследования установлено, что обществом с ограниченной ответственностью и Сектором культуры и туризма районной администрации заключен договор по разработке проектной документации и авторского надзора, касающихся реконструкции музыкальной школы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что объем реально выполненных работ не соответствует тому, что заявленный в документах. То есть директор ООО, являясь должностным лицом, присвоила бюджетные средства, уплаченные в счет заключенных договоров. Кроме того, указанное лицо внесло заведомо ложные сведения в официальные документы относительно авторского надзора, вписав имя главного архитектора, который в действительности этот авторский надзор не совершал.

"Сумма ущерба, причиненного действиями директора ООО, составляет около 300 тыс. грн. Местной прокуратурой гражданке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно составление лицом заведомо ложных официальных документов, завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Запорожье должностных лиц горсовета подозревают в присвоении более миллиона гривен.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, хищение, реконструкция, Харьков и Харьковская область
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