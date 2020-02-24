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ВОЗ: вспышка нового коронавируса имеет потенциал мировой пандемии

ВОЗ: вспышка нового коронавируса имеет потенциал мировой пандемии

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Зарегистрированная в Китае и ряде других стран вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии, однако на настоящий момент она представляет собой эпидемию. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет УНН.

“Использование определения „пандемия“ не отвечает фактам”, — отметил он, пояснив, что речь идет об “эпидемии в различных частях мира”. Вместе с тем, как подчеркнул глава ВОЗ, эта вспышка “имеет потенциал пандемии”.

Добавим, опасность повторного возгорания нового коронавируса в Китае по-прежнему не устранена и наиболее рискованным на текущем этапе следует считать самоуспокоение и уверенность в том, что пневмония побеждена. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Ейлвард.

“Самое главное: не расслабляйтесь, когда видите, что количество случаев заражения снижается, — сообщил он на пресс-конференции. — Коронавирус может вернуться и потребуется снова проделать большую работу”.

Брифинг ВОЗ (просмотр при переходе на Twitter):

По словам Ейлварда, Китай, как и ряд других стран, по-прежнему находится под угрозой распространения коронавируса, поскольку человечеству приходится иметь дело с совершенно новым видом инфекции, иммунитета от которой ни у кого нет. Он напомнил, что подавить вспышку в КНР за последний месяц удалось титаническими усилиями.

Источник: УНН
Теги: Китай, ВОЗ, коронавирус
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