ВОЗ: вспышка нового коронавируса имеет потенциал мировой пандемии
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Зарегистрированная в Китае и ряде других стран вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии, однако на настоящий момент она представляет собой эпидемию. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет УНН.
“Использование определения „пандемия“ не отвечает фактам”, — отметил он, пояснив, что речь идет об “эпидемии в различных частях мира”. Вместе с тем, как подчеркнул глава ВОЗ, эта вспышка “имеет потенциал пандемии”.
Добавим, опасность повторного возгорания нового коронавируса в Китае по-прежнему не устранена и наиболее рискованным на текущем этапе следует считать самоуспокоение и уверенность в том, что пневмония побеждена. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Ейлвард.
“Самое главное: не расслабляйтесь, когда видите, что количество случаев заражения снижается, — сообщил он на пресс-конференции. — Коронавирус может вернуться и потребуется снова проделать большую работу”.
Брифинг ВОЗ (просмотр при переходе на Twitter):
Daily media briefing on # COVID19 with @DrTedros https://t.co/ChotCy0r1k— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020
По словам Ейлварда, Китай, как и ряд других стран, по-прежнему находится под угрозой распространения коронавируса, поскольку человечеству приходится иметь дело с совершенно новым видом инфекции, иммунитета от которой ни у кого нет. Он напомнил, что подавить вспышку в КНР за последний месяц удалось титаническими усилиями.