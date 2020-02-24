Рейтинг Кабмина падает: правительству не доверяют почти 30% украинцев - опрос

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Недоверие к Кабинету министров Украины с сентября 2019 года выросло на 21,5%. Сейчас правительству не доверяет 27,7% населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на исследование социологической службы Центра Разумкова.

Так, по состоянию на февраль 2020 года, правительству не доверяет 27,7% населения, еще 36,8% граждан - скорее не доверяют, чем доверяют. Полностью доверяют Кабмину лишь 3,6% украинцев.

Отмечается, что в сентябре 2019 года правительству не доверяли 6,2% населения. Следовательно, уровень недоверия к правительству вырос на 21,5%, по состоянию на февраль 2020 года.

Кроме того, по данным исследования, 28,1% украинцев совсем не доверяют Верховной Раде Украины, а полностью доверяют лишь 3,3% населения.

Также отмечается, что лишь 3,3% граждан доверяют СМИ Украины, и только 1,1% российским СМИ. В свою очередь, 58,1% украинцев вообще не доверяют СМИ России.

Добавим, исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о замечательных отношениях внутри команды с президентом и заверил, что его Кабинет министров продолжает работу, и он не планирует никуда идти.