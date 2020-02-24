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Украинские исследователи показали малиновый снег в Антарктиде

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" уже несколько недель окружена малиновым снегом, который получил окраску из-за микроскопических снежных водорослей. Соответствующие фото появились в Facebook МОН Украины, передает УНН.

"Уже несколько недель украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" окружена малиновым снегом. Откуда он и почему такой цвет? Интересную окраску снегу дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis", - говорится в сообщении.

По информации МОН, водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными, споры начинают прорастать.

"Поскольку, кроме зеленого пигмента - хлорофилла, их клетки содержат еще и красный каротиновой слой, на снегу возникают красные пятна как от малинового джема. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения. "Цветение" снега способствует изменению климата. Ведь из-за красно-малиновой окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что такое явление, кроме Антарктиды, можно наблюдать еще и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.

Автор фото: украинский ученый-биолог Андрей Зотов.

Напомним, по информации МОН Украины, на 2020 год государство выделило 27 млн гривен для продолжения модернизации украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Источник: УНН
Теги: снег, Украина, Антарктида
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