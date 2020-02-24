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В Италии пока не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом среди украинцев

В Италии пока не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом среди украинцев

Татьяна Коврыга

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В посольства Украины в Италии нет информации о случаях заражения украинцев. Об этом сказала руководитель Офиса коммуникаций Кабинета министров Татьяна Коврыга во время брифинга Минздрава и пограничников по противодействию коронавирусу, передает корреспондент УНН.

"Что касается наших граждан в Милане: по информации генерального консульства Украины в Милане - в Северной Италии, по состоянию на 9 утра сегодняшнего дня, информации о заражении коронавирусом граждан Украины не поступало. И посольство Украины в Италии, и главное консульство в Милане и Неаполе круглосуточно работают с гражданами на связи по ситуации, мониторят ее", - сказала Татьяна Коврыга.

Она добавила, что уже запущены три горячие линии для граждан.

Напомним, в Италии зафиксировано шестой смертельный случай от коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Италия, коронавирус
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