СБУ блокировала возмещения незаконно сформированного НДС на полмиллиарда гривен

КИЕВ. 24 февраля. УНН. СБУ блокировала возмещения из бюджета незаконно сформированного налога на добавленную стоимость в размере полмиллиарда гривен Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора блокировало возмещение из бюджета незаконно сформированного налога на добавленную стоимость в размере полмиллиарда гривен”, — говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что в сделке задействованы почти 100 коммерческих структур, зарегистрированных в разных регионах Украины. Их реквизиты использовали организаторы и участники так называемых “транзитно-конвертационных” групп.

Через эти субъекты хозяйствования они предоставляли “услуги” по уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет за осуществление бестоварных операций.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, судом наложен арест на сумму незаконно сформированного НДС в размере почти 500 миллионов гривен в системе электронного администрирования налогоплательщиков. Продолжаются следственные действия.

Напомним, заместителя начальника одного из управлений Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях будут судить по факту вымогательства и получения 800 тысяч гривен неправомерной выгоды.