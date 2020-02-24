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СБУ блокировала возмещения незаконно сформированного НДС на полмиллиарда гривен

СБУ блокировала возмещения незаконно сформированного НДС на полмиллиарда гривен

КИЕВ. 24 февраля. УНН. СБУ блокировала возмещения из бюджета незаконно сформированного налога на добавленную стоимость в размере полмиллиарда гривен Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора блокировало возмещение из бюджета незаконно сформированного налога на добавленную стоимость в размере полмиллиарда гривен”, — говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что в сделке задействованы почти 100 коммерческих структур, зарегистрированных в разных регионах Украины. Их реквизиты использовали организаторы и участники так называемых “транзитно-конвертационных” групп.

Через эти субъекты хозяйствования они предоставляли “услуги” по уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей в государственный бюджет за осуществление бестоварных операций.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, судом наложен арест на сумму незаконно сформированного НДС в размере почти 500 миллионов гривен в системе электронного администрирования налогоплательщиков. Продолжаются следственные действия.

Напомним, заместителя начальника одного из управлений Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях будут судить по факту вымогательства и получения 800 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина
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