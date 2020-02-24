Порывы ветра и поваленные деревья: какими были последствия непогоды в Украине

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Из-за непогоды в Украине повалены деревья, повредило автомобили и заблокировало движение транспорта и некоторых дорогах. Фотографии последствий непогоды появились на странице Facebook патрульной полиции Украины, передает УНН.

“В Украине бушует непогода. Патрульные совместно с оперативными службами помогают преодолевать его последствия. Порывы ветра, повалены деревья, которые блокируют движение на дороге и калечат автомобили, метели и снежные заносы на дорогах, в которые заносит водителей. Патрульные полицейские помогают всем, кто попал в беду во время неблагоприятных погодных условий”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, в Одессе из-за непогоды погибла женщина — на нее упало дерево.

Также от падения дерева пострадал пешеход в Кропивницком.

На Николаевщине из-за непогоды и сильного ветра снесло, а после затопило один из понтонов на пешеходном мосту через реку Ингул.