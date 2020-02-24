Премьер Израиля Нетяньяху предупредил о проведении военной операции в Газе в случае продолжения обстрела

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в понедельник, что в случае продолжения ракетных обстрелов из сектора Газа еврейское государство готово начать военную операцию в этом палестинском анклаве для восстановления спокойствия. Соответствующее заявление премьер сделал во время посещения поселения Ариэль на Западном берегу реки Иордан, передает УНН.

“Война — последнее средство, но если не будет выбора, мы к нему прибегнем”, — сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила премьерская канцелярия. “ХАМАС и „Исламский джихад“ (в секторе Газа) должны понимать, что мы не позволим подобному (ракетным обстрелам) продолжаться. Если они полностью не прекратят огонь, и я говорю не об одном-двух днях, а о продолжительном перерыве в обстрелах, мы задействуем готовый план масштабной военной операции”, — добавил Нетаньяху.

Пресс-служба израильской армии сообщила в понедельник, что за последние сутки радикалы из Газы запустили более 40 ракет по Израилю, около половины из них были перехвачены израильской системой ПВО “Железный купол”. В ответ ночью в понедельник ВВС Израиля нанесли удары по военным целям группировки “Исламский джихад” к югу от Дамаска в Сирии, а также десяткам объектов этой группировки по всему сектору Газа.

תודה לכוחותינו על תקיפת עשרות מטרות ויעדי טרור בעזה ובסוריה. חיסלנו מחבלים רבים ופגענו בתשתיות טרור. נמשיך לתקוף. אם חמאס והג’יהאד האיסלמי לא יפסיקו את האש לחלוטין, נאלץ להפעיל את תוכנית המערכה הרחבה שהכנו. נעשה מה שצריך כדי להחזיר את הביטחון המוחלט לתושבי הדרום pic.twitter.com/lmb7ZMusbA — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 24, 2020

Добавим, ранее стало известно, что израильская система ПВО перехватила пять из шести ракет, выпущенных в понедельник палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю.