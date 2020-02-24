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Премьер Израиля Нетяньяху предупредил о проведении военной операции в Газе в случае продолжения обстрела

Премьер Израиля Нетяньяху предупредил о проведении военной операции в Газе в случае продолжения обстрела

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в понедельник, что в случае продолжения ракетных обстрелов из сектора Газа еврейское государство готово начать военную операцию в этом палестинском анклаве для восстановления спокойствия. Соответствующее заявление премьер сделал во время посещения поселения Ариэль на Западном берегу реки Иордан, передает УНН.

“Война — последнее средство, но если не будет выбора, мы к нему прибегнем”, — сказал Нетаньяху, чьи высказывания распространила премьерская канцелярия. “ХАМАС и „Исламский джихад“ (в секторе Газа) должны понимать, что мы не позволим подобному (ракетным обстрелам) продолжаться. Если они полностью не прекратят огонь, и я говорю не об одном-двух днях, а о продолжительном перерыве в обстрелах, мы задействуем готовый план масштабной военной операции”, — добавил Нетаньяху.

Пресс-служба израильской армии сообщила в понедельник, что за последние сутки радикалы из Газы запустили более 40 ракет по Израилю, около половины из них были перехвачены израильской системой ПВО “Железный купол”. В ответ ночью в понедельник ВВС Израиля нанесли удары по военным целям группировки “Исламский джихад” к югу от Дамаска в Сирии, а также десяткам объектов этой группировки по всему сектору Газа.

Добавим, ранее стало известно, что израильская система ПВО перехватила пять из шести ракет, выпущенных в понедельник палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю.

Источник: УНН
Теги: Израиль, Палестина, сектор Газа
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