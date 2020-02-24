В Донецкой области сообщили о подозрении прокурору за сотрудничество с "ДНР"

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Донецкой области бывшему прокурору сообщили о подозрении, который в 2014 году перешел на сторону “ДНР”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

“По согласованию с прокуратурой Донецкой области жителю с. Никольское Володарского района сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2583 УК Украины, то есть в участии в террористической организации”, — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в период с ноября 2014 года по сентябрь 2016 года мужчина, изменив присяге работника органов прокуратуры Украины, перешел на сторону и сотрудничал с незаконными вооруженными формированиями оккупационных властей Российской Федерации на временно оккупированной территории Донецкой области.

По данным прокуратуры, занимая должности так называемого “прокурора отдела поддержания государственного обвинения Генеральной прокуратуры ДНР”, “старшего прокурора отдела надзора за соблюдением законов в сфере государственной безопасности главной военной прокуратуры ДНР” и “старшего помощника прокурора прокуратуры города Донецка ДНР”, злоумышленник возбуждал уголовные дела, проводил следственные действия, задерживал лиц, осуществлял их аресты.

Также организовывал незаконные проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях, оказывал преступные указания на вызов и допрос лиц, предпринимателей, совершал другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории города Донецка и некоторых городов Донецкой области, и совершал другие противоправные действия под видом завуалированной правоохранительной деятельности на оккупированной территории Донбасса.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, прокуратура АР Крым сообщила о подозрении четырем “прокурорам” незаконно созданной “прокуратуры” в оккупированном Крыму за незаконное уголовное преследование участников митинга в поддержку территориальной целостности Украины, который проходил у Верховной Рады АР Крым 26 февраля 2014 года.