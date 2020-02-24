Правительство установило мизерную поддержку аграриев - эксперт

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Правительство Украины дотировать отечественный АПК по примеру Америки и стран Европейского Союза. Такое мнение в комментарии УНН высказал Александр Охрименко.

По его словам, государственная поддержка украинского АПК является мизерной, и поэтому не способствует повышению эффективности отечественных сельхозпроизводителей. Тогда как развитые страны мира средств в поддержку аграрной отрасли не жалеют. Там она целеустремленная, говорит эксперт.

Так, к примеру ЕС дотирует преимущественно холдинги. Последние возвращают инвестиции в виде создания новых рабочих мест, формирования положительного имиджа страны в мире и добросовестного вычета налогов, объясняет Охрименко.

“Поэтому, нам надо взять за пример опыт Европы. Европейцы поддерживают холдинги не только путем выдачи дотаций. Там есть государственная, политическая и геополитическая поддержка — все для того, чтобы внутренние производители завоевывали новые рынки. Поэтому, если мы хотим, чтобы Украина влияла на мировую экономику, чтобы украинские холдинги могли конкурировать с международными — дотации и государственная поддержка должны быть именно для них”, — объясняет специалист.

Америка также дотирует преимущественно холдинги, продолжил Охрименко.

“И такая практика принесла Америке свои плоды: сегодня американские крупные транспортные корпорации влияют на весь мир, потому что с самого начала их поддерживало государство. Если мы хотим развивать экспорт, строить корабли, порты, аграрные корпорации, а это себе могут позволить только холдинги, то нам надо брать опыт Америки в пример. И тогда украинские корпорации будут влиять на весь мир, зарабатывая большие деньги для Украины. Это и рабочие места и налоги в Украине. Это касается всех отраслей, и аграрной частности”, — говорит Охрименко.

Эксперт также прокомментировал намерения правительства забрать господдержку у холдингов, и направить средства на компенсацию процентной ставки по кредитам фермерам.

“Это просто распыление денег, бессмысленно. Со временем это закончится скандалом и не найдут ни фермеров, ни процентов. Надо перестать критиковать дотации, они не так страшны. Лучше посчитать сколько холдинги, которые освоили дотации, вернули налогов в государственный бюджет. Ведь именно холдинги сегодня работают по-белому”, — говорит Охрименко.

Напомним, об уплате налогов в бюджет на днях отчитался крупнейший производитель курятины в Украине, компания “Мироновский хлебопродукт” (Наша Ряба). За последние три года компания отчислили в бюджет 12 млрд грн.

Для сравнения, 12 млрд грн — это запланированная в бюджете на 2020 год сумма от приватизации имущества Украины. Или это лишь немногим меньше, чем собрала вся таможня Украины по 2019 (14,6 млрд грн).

Увеличение отчислений в бюджет в МХП связывают с успешным увеличением мощностей компании, в том числе, благодаря госпрограммам.