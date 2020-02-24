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Шевченко объяснил, в чем видит позитив внедрения системы VAR

Шевченко объяснил, в чем видит позитив внедрения системы VAR

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем отношении к введению системы VAR в чемпионате Украины. Об этом он сказал в эфире программы “Великий футбол”, передает УНН.

“Это футбол! По крайней мере каждый момент пересматривается. Если есть противоречивые до миллиметра моменты и компьютер показывает, что „вне игры“, то это — факт! И этот факт нужно воспринимать таким, какой он есть”, — сказал Шевченко.

Напомним, на прошлых выходных система VAR дебютировала в УПЛ. Первым получил выгоду от нововведения донецкий “Шахтер” — в игре против “Десны”. Главный арбитр отменил гол Гуцуляка после подсказки видеоассистента. Сейчас видеоповторы могут быть доступны только на двух матчах в течение одного тура.

К слову, президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что организация намерена постепенно увеличивать количество матчей с VAR, но для этого к финансированию работы системы должны приобщиться клубы.

Как писал УНН, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар разобрал гол “Десны” в ворота “Шахтера” и подтвердил правильность решения, принятого на основе VAR.

Источник: УНН
Теги: футбол
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