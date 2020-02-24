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Крымские татары призвали объединиться ради восстановления территориальной целостности Украины

Крымские татары призвали объединиться ради восстановления территориальной целостности Украины

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В шестую годовщину трагических событий на Майдане крымские татары призвали объединиться ради восстановления территориальной целостности Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

“В дни шестой годовщины трагических событий на Майдане во время Революции Достоинства и начала вооруженной агрессии России против Украины, что привело к временной оккупации Крыма и развязывания военных действий на Донбассе, Меджлис крымскотатарского народа призывает все политические силы Украины и гражданское общество Украины к о соединение вокруг главной цели — восстановления территориальной целостности и обеспечения государственного суверенитета Украины в пределах ее международно-признанных”, — говорится в сообщении.

Он добавил, что крымские татары в течение долгого периода времени испытывали страдания и изгнание.

“Крымскотатарский народ на протяжении десятилетий изгнания со своей Родины, потерпел многочисленные страдания и потери в ситуациях, когда почти некому было его защитить. С нашей новейшей истории сопротивления коммунистическому режиму СССР мы помним и отдаем должное каждому, кто не боялся выступить в поддержку крымскотатарского народа в самые тяжелые годы его борьбы за возвращение на свою Родину — Крым”, — добавил он.

Напомним, крымские татары 2 мая запланировали массово пересечь админграницу с оккупированным Крымом через пункт пропуска “Чонгар”. Также они не исключают силовой вариант прорыва в оккупированный полуостров.

Источник: УНН
Теги: Украина, крымские татары
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